Usa, misteriosa sindrome legata al coronavirus colpisce i bambini

In Usa una ventina di bambini sono stati ricoverati a New York e Long Island nelle scorse settimane con una misteriosa sindrome che sembra essere collegata al coronavirus.

Nessuno è deceduto, tutti hanno riposto alle cure, ma alcuni sono stati ricoverati in condizioni critiche. A darne conto è il New York Times.

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, si è accertato che i bambini risultano in qualche modo immuni alla malattia. Ma nelle ultime settimane è apparsa anche in Usa una nuova sindrome rilevata per la prima volta in Europa ad aprile.

