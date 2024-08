Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente dopo la galleria per Pula, un’auto ribaltata ha mandato in tilt il traffico sin dalla quattro corsie della Statale 195. In azione l’elisoccorso e anche i carabinieri: le condizioni di guidatore e eventuali passeggeri non sarebbero gravi, ma si è reso comunque necessario l’intervento del 118. Automobilisti e scooteristi non hanno potuto fare altro che attendere la fine dei soccorsi, lunghi, tutti in fila sotto il sole cocente.