Una strana, tiepida, notte, invernale: oltre 20 gradi registrati nel capoterrese, clima insolitamente mite per essere inverno. Percepite e registrate dagli esperti che, per professione, hanno scelto di studiare e osservare l’evoluzione del tempo e dei fenomeni legati, come Dario Secci, di Sardegna Clima Aps, che ieri, verso le 23, ha comunicato la situazione in tempo reale: “Temperature massime che su alcune stazioni si stanno registrando in questi istanti”. Colonnine che schizzano in su, via le coperte da “polo nord” e pigiami imbottiti, uno o due strati in meno di soffici escamotage di corredo invernale: decisamente una anomalia a fine gennaio. Un caso isolato? Senza dubbio da studiare, da segnare sul taccuino poiché non rientra proprio nella norma. E nel cuore della notte la situazione non cambia di molto: 17 sono i gradi percepiti a Cagliari, alle 3.46 precisamente. Umidità: 70%, immancabile, oramai.

Già da oggi, comunque, l’anticipo di primavera saluterà tutti, attese, infatti precipitazioni e venti provenienti da Ovest e Ovest-Nordovest durante il pomeriggio.