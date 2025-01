Una azione importante per garantire la visuale ai tanti automobilisti che, ogni, giorno, percorrono la via: la segnaletica verticale non mancava, ma, soprattutto durante la notte, quella orizzontale non dava più motivo di essere presa come punto di riferimento. Un ostacolo che poteva trarre in inganno i conducenti dei veicoli, messo al tappeto però dal Comune che ha investito fondi e risorse per appianare il problema. Ed ecco quindi gli operai al lavoro: strisce segnate, comprese quelle per i pedoni che si recano in cimitero, sgargianti e mezzo di contrasto per assicurare di effettuare una marcia più sicura e degna di nota, soprattutto in questi tempi difficili in cui le strade sono nell’occhio del ciclone a causa dei gravi incidenti stradali registrati, anche mortali, e interessate da segnalazioni incessanti da parte dei cittadini, che tentano il richiamo delle istituzioni di competenza per il ripristino della sicurezza nelle arterie.