Una raccolta fondi per onorare la memoria del giovane Luigi Scognamiglio, 22 anni, morto a Oristano una settimana fa: l’importo raccolto sarà devoluto all’hospice della città e ai ricercatori che si prodigano per sconfiggere il cancro.

Oraganizzata da Catte Cup e altri 36 titolari, in poche ore sono stati già raccolti oltre 15 mila euro.

Un dolore immenso ha avvolto Oristano per la scomparsa del “ragazzo solare, speciale e affettuoso che ci ha lasciato troppo presto. Luigi ha sempre portato luce e positività nelle vite di chi gli stava accanto, e in suo ricordo, desideriamo continuare a diffondere amore e speranza”. Per questo motivo la decisione “di creare questa raccolta fondi per onorare la sua memoria e fare del bene a chi oggi ha bisogno di sostegno. La metà dei fondi raccolti sarà destinata all’Hospice “Angela Nonnis” di Oristano, che ha accompagnato Luigi con cura e dedizione nel suo percorso. L’altra metà sarà devoluta all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), affinché la sua lotta non venga dimenticata e altre persone possano beneficiare di nuove cure e ricerche”.

Ogni donazione rappresenta “un atto di amore e solidarietà, che permetterà di lasciare un segno positivo, proprio come Luigi ha fatto con la sua vita”.