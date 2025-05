E no, non è solo il mare. Ci sono anche i servizi, la cura per l’ambiente, le politiche green, l’accoglienza e poi la gestione dei rifiuti fra i fattori che rientrano tra gli indicatori scelti dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per l’assegnazione delle ambite Bandiere Blu, che garantiscono un inevitabile e congruo ritorno turistico. Quest’anno la Bandiera blu in Sardegna sventola in 18 comuni, uno in più rispetto all’anno scorso, con la new entry La Cinta di San Teodoro e nessuno che abbia perso il riconoscimento rispetto all’anno scorso. Ma la Sardegna viene spodestata dalla Liguria, che di bandiere blu ne incassa quasi il doppio, ben 32.

Come già negli anni scorsi, in classifica trionfa il nord Sardegna, ma nella città metropolitana di Cagliari resiste Quartu con Mari Pintau e il Poetto.

Nella provincia di Sassari e Gallura: Castelsardo (Sacro Cuore/Ampurias, Madonnina/Stella Maris, Ex Palazzo Americani), Sorso (spiaggia della Marina, Marina di Sorso, quarto e quinto pettine, Marina di Sorso, settimo pettine), Sassari (Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona rotonda), Santa Teresa Gallura (Rena Ponente a Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana- Santa Reparata, Conca Verde, La Marmorata, Aglientu (Rena Majore, Lu Chiscinagghju), Trinità d’Agultu e Vignola (La Marinedda, Cala Sarraina, Lunga Isola Rossa), Badesi (Li Junchi, Li Mindi-Lu stangioni, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu), La Maddalena (Bassa Trinità, Carlotto/ Nido d’aquila, isola di Caprera (Cala Garibaldi, Due mari/Relitto), Lo Strangolato, Monte d’arena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge), Palau (Palau Vecchio, Isolotto), Budoni (Baia) e San Teodoro (La Cinta).

Seconda in classifica è la provincia di Nuoro con Tortolì (Lido di Cea, Lido di Orri, I e II Spiaggia, Muxi, II Golfetto, Orri Foxilioni Ponente,nota “La Capannina”, Porto Frailis, san Gemiliano) e Bari Sardo (Bucca e Strumpu/Torre di Bari/Sa Marina, Cea).

Dopo le due bandiere a Quartu ci sono Oristano con Torregrande e Sant’Antioco con Maladroxia e Coacuaddus.

Premiati anche gli approdi. Stravince la provincia di Sassari e la Gallura: Porto di Santa Teresa Gallura, Porto Cala Gavetta (La Maddalena), Poltu Quatu Marina dell’Orso (Arzachena), Marina di Porto Cervo (Arzachena), Marina di Portisco (Olbia), Marina di Porto Rotondo (Olbia), Porto Turistico di Castelsardo.

A Nuoro premio per Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese. A Quartu bandiera blu per la Marina di Capitana.