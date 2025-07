La bellezza della giovane risplende su una parete che da anonima prende vita: immortala la ragazza piena di sogni e amore che, un giorno di settembre, è volata via nel terribile schianto di viale Marconi: da quel giorno tutto è cambiato per la sua famiglia, i suoi amici che mai l’hanno dimenticata. Di recente la sua amica del cuore si è laureata: anche Najibe sognava questo traguardo, lo avrebbero dovuto festeggiare insieme ma il destino non ha voluto. La sua amica ha dedicato a Najibe la tesi, con parole dolci e gli occhi gonfi di lacrime per quel dolore di non averla accanto a se. In tutti i questi anni i genitori Omar e Merita hanno intrapreso una missione, ossia quella di lottare affinché la prudenza alla guida sia la priorità per chi si mette al volante soprattutto quando si è giovani, perché a volte basta pochissimo perché tutto vada in frantumi.

L’immagine del murale è stata pubblicata nel gruppo social dedicato a Su Planu dove, tra i tanti commenti, si legge la riflessione di chi invita “a cogliere gli aspetti più belli della gioventù impegnandosi a vivere per migliorarsi e a perseguire stili di vita positivi”.