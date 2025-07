Nel corso di un servizio antidroga, la polizia ha tratto in arresto un giovane di 20 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, nel pomeriggio di martedì, hanno effettuato un controllo domiciliare ad un giovane cagliaritano, già sottoposto a misura cautelare.

Perquisendo il suo appartamento hanno trovato all’interno 21 grammi di cocaina, 8.000 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto e ha accolto la richiesta di patteggiamento di due anni senza applicare misure cautelari.