Un fenicottero a Quartu si “prende” viale Colombo, la foto spettacolare nei giorni del Coronavirus diventa virale. La natura e gli animali si pendono lo spazio lasciato dagli uomini, la foto magica di Mauro Marrocu diffusa da Maria Paola Loi. “The world is becoming Magical! I’m so moved , I feel like crying! “Un amico caro mi manda questa foto scattata da lui e io mi commuovo!