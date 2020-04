Nuovo caso di Coronavirus a Villaspeciosa: “Primi sintomi dopo un ricovero a Monserrato”

Un nuovo caso di Coronavirus registrato a Villaspeciosa. Un uomo è risultato positivo al tampone, a dirlo è il sindaco Gianluca Melis con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: “La persona, per motivi di salute, si è recata tredici giorni fa in ospedale a Monserrato, ha accusato qualche piccolo sintomo e ha chiesto di essere sottoposto al tampone. Oggi gli è stato dato l’esito di tampone, positivo. Sta bene e in questo momento non ha alcun sintomo, la possibilità di contagio risale a dodici giorni fa”, dice Melis, “in questi giorni è sempre rimasto a casa”. Il sindaco spiega quale sarebbe stato l’iter: “Sono andato all’ospedale, mi sono esposto, ho osservato rigorosamente una quarantena. Ripeto, la persona sta bene”, e si rammarica per il nuovo caso arrivato proprio mentre “stavano per completare l’iter della famiglia attualmente contagiata, venerdì devono fare il controtampone sia ai tre negativi sia al componente risultato ancora positivo. Oggi, la comunicazione del nuovo caso di positività. Non bisogna abbassare la guardia e restare ancora ligi ai dettami imposti dal governo nazionale, Regione e le piccole regole comunali. Cerchiamo di rispettarle, se le rispettiamo usciremo prima da questa situazione”.

La nostra redazione, dopo aver visto il video di Melis, l’ha contattato telefonicamente. Il sindaco, in aggiunta, afferma che “il concittadino è rimasto ricoverato due giorni, prima in Cardiologia e poi in Medicina interna, dal sette al dieci aprile, al Policlinico di Monserrato. In quei giorni gli hanno fatto il tampone e l’esito è stato negativo. Lui, poi, è tornato a casa e ha continuato ad avere alcuni sintomi, come nausea e l’impossibilità nel sentire i sapori. Ha avvisato l’Ats e, ieri, gli hanno fatto il secondo tampone a casa, risultato positivo”.