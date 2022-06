Un chilo di droga impacchettato nel sottotetto, 56enne sardo in manette a Oristano

Quasi un chilo di marijuana sequestrata e un pregiudicato oristanese di 56 anni arrestato e finito ai domiciliari, in attesa di presentarsi davanti al giudice. È questo l’esito di un normale posto di blocco dei carabinieri della stazione di Santa Giusta che, insospettiti dall’ansia mostrata dall’uomo, hanno deciso di perquisirlo e di controllare anche la sua abitazione. Appena arrivati, insieme ai colleghi del radiomobile di Oristano, i militari hanno trovato, all’interno di un freezer non collegato all’elettricità, un’infiorescenza di marijuana ed alcuni rimasugli di foglie triturate. Una quantità piccolissima di droga ma che è stata sufficiente per far scattare ulteriori sospetti. I carabinieri, quindi hanno chiesto l’aiuto dell’unità cinofila dei cacciatori di Sardegna di Abbasanta: è entrata in azione Chira, un pastore belga dell’antidroga. Grazie al suo fiuto infallibile, il cane ha subito raggiunto una botola, collegata al sottotetto.

E, proprio lì, è saltata fuori la droga: un involucro con quasi un chilogrammo di marijuana, subito sequestrata dai carabinieri di Santa Giusta: l’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e il pm ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per venerdì 3 giugno.