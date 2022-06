La resa del Covid in Sardegna: crollano positivi, ricoveri e morti

Eccezione Oristano: con 430 positivi ogni 100mila abitanti è la provincia italiana con la più alta incidenza. Secondo i dati della fondazione Gimbe, che come ogni giovedì fotografa la situazione in tempo reale, in Italia gli indicatori della pandemia sono tutti in netto e costante calo. In diminuzione anche il numero dei tamponi, -15%.