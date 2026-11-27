Operazione di polizia finisce nel sangue a San Pietro di Cavarzere, frazione del comune in provincia di Venezia. Secondo quanto emersi, gli agenti si erano recati in una casa in campagna della zona per arrestare due uomini. Arrivati sul posto, è scoppiato un conflitto a fuoco in cui uno dei ricercati è morto mentre un altro è stato arrestato. Un terzo uomo presente nell’abitazione, invece, è riuscito a fuggire.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani è intervenuto pubblicamente su quanto accaduto: “Polizia e Carabinieri sono al lavoro. Si raccomanda a tutta la cittadinanza la massima collaborazione con le autorità”.

Polizia e carabinieri sono sulle tracce del fuggitivo.