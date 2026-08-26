Tragedia questa mattina sul artificiale di Campliccioli, a 1.400 metri di quota in alta Valle Antrona, al confine tra l’Ossola e la Svizzera.

Un elicottero ultraleggero avrebbe urtato icavi della teleferica che sale verso Camposecco, prendendo fuoco per poi precipitare. Non c’è stato nulla da fare per il pilota Alessandro Angelo Muscinelli, 62 anni, ingegnere residente a Premeno e la compagna di suo fratello Antonella Pagliarani, 63 anni. Il marito della donna ha purtroppo assistito impotente al tragico impatto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, affiancate dall’elicottero Drago del reparto volo di Malpensa per domare l’incendio, l’elisoccorso del 118 decollato da Borgosesia, i tecnici del Soccorso Alpino e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area.

Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.