Turisti svizzeri pestati a Villasimius, le telecamere incastrano il branco: 7 giovani denunciati.

Ieri a Villasimius, i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali aggravate in concorso 7 giovani del luogo, di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Per motivi che non sono stati ancora adeguatamente chiariti, tutti loro, il 13 giugno scorso, avrebbero aggredito in piazza Incani tre cittadini svizzeri arrecando loro delle lesioni non gravi. A seguito della querela presentata dagli stranieri, i militari sono arrivati all’identificazione degli autori dell’aggressione grazie all’acquisizione delle riprese registrate dal sistema di videosorveglianza comunale, suffragate poi da testimonianze di varie persone presenti sul posto all’atto della commissione del reato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari è stata informata di quanto compiuto e accertato.