Muravera, colpisce in pieno un’auto in sosta: allevatore in ospedale.

Ieri a Muravera, attorno alle 18, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito sono intervenuti in via Foscolo dove poco prima un Piaggio Porter condotto da un cinquantenne allevatore, si era scontrato con una Renault Twingo regolarmente parcheggiata. Sul posto sono intervenuti in soccorso dell’autista del mezzo che ha cagionato il sinistro anche gli operatori del 118 che lo hanno trasportato presso il locale ospedale per accertamenti. Le verifiche etilometriche previste dal codice della strada in queste circostanze verranno compiute dal personale del nosocomio che ne riferirà gli esiti ai carabinieri intervenuti per i rilievi di legge.