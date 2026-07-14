È stata piazzata questa mattina e per ore nessuno è andato a recriminare la postazione vicino alla riva: non è passata inosservata la grande tenda piazzata e fermata con sacchi colmi di sabbia per evitare che il vento la porti via. “Forse arriveranno di pomeriggio ma non è giusto non permettere agli altri di piazzare l’ombrellone”. A causa del forte vento che da giorni schiaffeggia l’isola, in spiaggia non si registra il tutto esaurito ma chi non vuooe rinunciare a qualche ora di relax proprio non gradisce i posti occupati da chi nemmeno è presente in spiaggia e soprattutto se il bagaglio è particolarmente invadente.

Si ripete così anche quest’anno la problematica che affligge un pò tutte le spiagge dove una giornata al mare si può trasformare in malumori tra vicini di ombrellone o di tenda, come in questo caso.