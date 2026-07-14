Una tragedia improvvisa ha colpito Maurizio Pili, sardo scomparso improvvisamente a 55 anni. L’uomo, originario di Elini ma residente con la sua famiglia in Toscana, era dipendente stimato della Ciclat. Pili si trovava nelle terme libere di Sasso Pisano con alcuni amici quando si è sentito male in acqua. A nulla sono valsi gli sforzi degli operatori del 118, che purtroppo non sono riusciti a salvarlo.

Pili si è sempre contraddistinto per la generosità e il pensiero verso gli altri, partecipando attivamente alla fondazione e della Pubblica assistenza dell’Alta Valdicecina e facendo parte anche della Protezione Civile. Una vita dedicata agli altri e con alti valori che Pili ha trasmesso alla sua famiglia e ai suoi figli, interroga troppo presto da un destino crudele.