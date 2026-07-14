Cantieri non rimandabili a causa dei danni provocati dal ciclone Harry costringono gli automobilisti a incolonnarsi lungo la strada ristretta dalla segnaletica gialla. Disagi a causa del fusso veicolare maggiorato dai vacanzieri che scelgono il mare, da Capoterra in poi, come meta prediletta.

La soluzione condivisa dalle istituzioni prevede che durante i lavori di messa in sicurezza, la corrente veicolare in direzione Cagliari resterà invariata, mentre il flusso del transito verso Capoterra-Pula sarà indirizzato lungo la nuova rotatoria realizzata dall’autorità Portuale di Cagliari al km 5,280 circa, per proseguire lungo la SP92, la Seconda Strada (ex SP1) e Dorsale Consortile di Macchiareddu, per immettersi nuovamente lungo la statale 195 al km 8,900.

Il ciclone Harry nelle giornate del 20, 21 e 22 gennaio ha causato danni che hanno reso inagibile il tratto della SS 195 “Sulcitana” tra il km 5+500 ed il km 8+200. La violenta mareggiata ha asportato parte del corpo stradale, indebolendo il rilevato stradale e danneggiando in modo grave la pavimentazione e le barriere di protezione.

La chiusura del cantiere è prevista entro la fine di luglio.