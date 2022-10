Tragico schianto sulla Statale 129, Lussorio Fele morto sul colpo: addio a un infermiere molto conosciuto

Una mancata precedenza, sicuramente una disattenzione in un tratto della Statale 129, tra Galtellì e Orosei, in corrispondenza del bivio per Onifai, reso viscido e scivoloso a causa della pioggia caduta sino a poco prima del terribile schianto frontale. Lussorio Fele, l’infermiere 65enne residente a Irgoli, al volante della sua Renault Clio, è morto sul colpo. L’impatto con la Jeep Renegade guidata da Andrea Gallus, ventottenne di Galtellì, non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati, dopo pochi minuti, i soccorritori hanno subito capito che per il sanitario non c’era più nulla da fare. Lavorava nel distretto dell’Asl di Siniscola, Lussorio Fele, ma era molto conosciuto e apprezzato in tutto il Nuorese. Lascia la moglie, una rumena, e un figlio che da tempo vive all’estero. Il funerale sarà, molto probabilmente, domani.

“Lussorio era una persona educata e tranquilla. Aveva acquistato casa in paese circa cinque anni fa”, racconta il sindaco di Irgoli, Ignazio Porcu. “Dispiace che sia morto così tragicamente, lasciando moglie e figlio”.