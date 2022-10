Ladri scatenati a Sestu, razzia nel campo dei titolari di un negozio per animali

Furto nella notte a Sestu, i ladri hanno svaligiato il campo, utilizzato per fare agility dog, di una coppia di commercianti, titolari di un negozio per animali in via Montgolfier. La denuncia, fatta sui social e confermata alla nostra redazione, arriva dagli stessi titolari. Giorgia Allegrini ha postato la foto del campo finito nel mirino dei malviventi: “Sei entrato, hai rotto la rete, il cancello era aperto, potevi almeno risparmiare la rete, non hai notato le telecamere che stasera controllerò. Hai rubato, ti do il tempo di riportare tutto, e poi andrò dai carabinieri a denunciarti”, promette la donna. Il suo compagno e co-titolare dell’attività commerciale, Andrea Meloni, spiega che “mancano all’appello un decespugliatore e altre attrezzature che utilizzavamo per tenere in ordine il campo”.

La conta dei danni non è stata ancora ultimata. Se il ladro o i ladri non si faranno vivi, l’intenzione dei commercianti è quella di consegnare i filmati delle loro telecamere di sorveglianza alle forze dell’ordine.