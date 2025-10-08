Si chiamava Giacomo Pilloni, 50 anni, di Serramanna stava andando al lavoro assieme ad altri 4 colleghi.

La causa sarebbe da attribuire al fatto che la vettura sulla quale era a bordo Pilloni si sia scontrata frontalmente per evitare un monopattino.

La squadra di lavoratori era diretta a Capoterra, operavano nel cantiere in corso lungo la ss 195.

L’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino, intorno alle 6:30, lungo la Strada Statale 196, nel territorio comunale di Villasor. Due autovetture, una Fiat 500 e un’Alfa Romeo 159, si sono scontrate frontalmente.

Secondo una prima ricostruzione, a bordo della Fiat 500 si trovava una donna, mentre sull’Alfa Romeo viaggiavano Pilloni e i colleghi. Soccorsi dal personale del 118, i feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Cagliari e Sanluri, tutti in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.