Si chiamava Giacomo Pilloni, 50 anni, di Serramanna stava andando al lavoro assieme ad altri 4 colleghi.
L’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino, intorno alle 6:30, lungo la Strada Statale 196, nel territorio comunale di Villasor. Due autovetture, una Fiat 500 e un’Alfa Romeo 159, si sono scontrate frontalmente.
Secondo una prima ricostruzione, a bordo della Fiat 500 si trovava una donna, mentre sull’Alfa Romeo viaggiavano Pilloni e i colleghi. Soccorsi dal personale del 118, i feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Cagliari e Sanluri, tutti in codice rosso.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.