Un drammatico incidente stradale si è verificato alle prime ore del mattino, intorno alle 6:30, lungo la Strada Statale 196, nel territorio comunale di Villasor. Due autovetture, una Fiat 500 e un’Alfa Romeo 159, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, a bordo della Fiat 500 si trovava una donna, mentre sull’Alfa Romeo viaggiavano tre persone. L’impatto, di estrema violenza, è costato la vita a un uomo di 45 anni, residente a Serramanna, deceduto sul colpo. Gli altri tre occupanti sono rimasti gravemente feriti: soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Cagliari e Sanluri, tutti in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.

L’Arma dei Carabinieri ha rinnovato l’appello alla prudenza alla guida e al rispetto del Codice della Strada, sottolineando come la prevenzione degli incidenti rappresenti un pilastro fondamentale delle attività di controllo e sicurezza quotidianamente garantite sul territorio.