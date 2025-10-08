Botte, insulti e minacce all’anziana madre: i carabinieri della stazione di Capoterra hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di una donna di 49 anni, disoccupata, ritenuta responsabile di reiterati maltrattamenti ai danni della madre convivente, una pensionata di 71 anni residente nello stesso comune. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari. L’indagine trae origine da una querela presentata nel settembre scorso dalla vittima, che aveva denunciato una lunga serie di vessazioni, offese e umiliazioni subite nel corso dell’ultimo anno, tali da rendere la convivenza insostenibile. Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di documentare le condotte della donna e raccogliere elementi ritenuti concordanti, poi trasmessi all’autorità giudiziaria per l’adozione delle misure cautelari a tutela dell’anziana madre. La 49enne è stata rintracciata e informata delle prescrizioni imposte dal giudice. La vittima è stata nuovamente affidata ai servizi di sostegno dedicati alle persone in condizioni di vulnerabilità.