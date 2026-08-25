È stato un attimo, poi lo schianto fatale. È morto Christian Sirigu, 41enne di Villaputzu ma da anni residente a Girasole, in Ogliastra. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente di ieri sera a Tortolì, in cui il 41enne- a bordo della sua vespa- si è scontrato con una Fiat 500.

Un impatto terribile che ha richiesto il trasferimento d’urgenza di Sirigu presso il Brotzu di Cagliari. Inutili purtroppo le cure del personale cagliaritano, Sirigu si è spento poche ore dopo.

Il 41enne, stimato e apprezzato da amici e colleghi, lavorava come sommozzatore ad Arbatax.