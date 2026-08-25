Ennesimo incidente mortale sulle strade sarde: a perdere la vita è un centauro di Girasole, deceduto durante la notte al Brotzu di Cagliari.

Aveva 41 anni, ieri sera, a Tortolì, è rimasto coinvolto in uno scontro con una Fiat 500. Le sue condizioni sono da subito apparse gravi a tal punto da richiedere il trasferimento con l’elisoccorso al nosocomio di Cagliari. Durante la notte, però, il quadro clinico è precipitato e i medici non hanno potuto fare niente per strappare il giovane uomo alla morte.