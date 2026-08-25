Doppio intervento notturno per le squadre che mai smettono di lavorare per la tutela del territorio, tra queste il Grusap che ha collaborato attivamente per spegnere due fuochi innescati uno consecutivamente all’altro a partire dalle 22.30 circa.

“Il fuoco non ci ha trovati impreparati, abbiamo infatti utilizzato il nuovo allestimento dell’autocisterna da 3mila litri con cannone ad acqua che ha rapidamente estinto il lungo fronte del primo rogo. A seguire, un secondo rogo sviluppatosi distante dal primo anche questo prontamente spento. Sul posto anche la Compagnia Barracellare di Capoterra e i Vigili del Fuoco. Gli interventi si sono conclusi indicativamente all’una e mezza”.

Sempre pronti, insomma, nel momento del bisogno e, anche in questi casi, i danni sono stati arginati grazie alla tempestività e alla professionalità delle squadre intervenute per spegnere gli incendi.