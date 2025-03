Tragedia nella notte a Maniago, in provincia di Pordenone. Un operaio di 22 anni è morto trafitto da una scheggia incandescente mentre lavorava su macchina per stampaggio di ingranaggi industriali.

Lo stampo sul quale il giovane stava lavorando si è distrutto e la scheggia non ha lasciato scampo al 22enne. I colleghi hanno allertato subito il 118, che purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare la vita dell’operaio. Sul posto, oltre ai vigili del vigili, gli ispettori dell’Azienda sanitaria che avranno il delicato compito di verificare il rispetto delle misure antinfortunistiche e di sicurezza dell’azienda. Il macchinario è stato posto sotto sequestro e il turno di questa mattina è stato sospeso per consentire il lavoro di messa in sicurezza e i rilievi.