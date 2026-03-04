Serata ad alta tensione a Quartu, dove un diverbio tra due sorelle durante la cena si è trasformato in un episodio che ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. La più giovane delle due è stata trasportata al pronto soccorso con una ferita a un braccio in codice giallo, non è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato poco dopo cena: secondo le prime informazioni, la discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a sfociare in un’aggressione che ha provocato la lesione, fortunatamente superficiale.

A far scattare l’intervento dei carabinieri sono stati i sanitari, che hanno allertato le autorità dopo aver prestato le prime cure alla donna, soccorsa dagli operatori del 118 e accompagnata in ospedale per accertamenti.

Massimo riserbo sulla dinamica e sulle ragioni che hanno innescato lo scontro familiare ma al momento non viene esclusa alcuna pista.