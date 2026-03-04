Doveva essere un normale servizio di pattugliamento, si è concluso con un arresto per droga. I carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno fermato un 29enne disoccupato, residente a Quartucciu e già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza con un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti.

L’uomo viaggiava a bordo di un’utilitaria a noleggio quando è stato bloccato per un controllo lungo una delle arterie cittadine. Durante le verifiche, alcuni atteggiamenti ritenuti sospetti hanno spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. Dalla perquisizione personale e dell’auto si è poi passati a quella domiciliare.

Il sospetto si è rivelato fondato: nell’abitazione e nel veicolo i carabinieri hanno trovato un assortimento di sostanze pronte per essere immesse sul mercato. Il bilancio parla di oltre 33 grammi di cocaina, quasi 21 grammi di MDMA, circa 12 grammi di hashish e una quantità minore di marijuana. Sequestrati anche strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi, oltre a 1.385 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi da parte del Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari. Per il 29enne, accompagnato in caserma al termine dell’operazione, è scattato l’arresto: nella mattinata odierna è previsto il giudizio con rito direttissimo davanti all’autorità giudiziaria.