Tragedia per Liverani, è morta la moglie Federica: Cagliari in lutto

Una tragedia ha colpito l’allenatore del Cagliari Fabio Liverani. È prematuramente scomparsa la moglie Federica. I due si conoscevano dall’età di tredici anni. La notizia nel sito del Lecce, ex squadra del mister rossoblù. Sgomento in città. Il centro di coordinamento e tutti i Cagliari club “esprimono il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbracciano i figli Mattia e Lucrezia in questo momento di grande dolore per la scomparsa dell’amata mamma”.