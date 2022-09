Cagliari, vaccino bivalente: all’hub della Fiera duecento persone al giorno

Sono 200-250 circa le persone che stanno andando alla Fiera per il vaccino bivalente, disponibile da venerdì. E Gabriele Mereu, responsabile della vaccinoprofilassi della Asl, lancia un appello “Venite a vaccinarvi”, dichiara, “siamo aperti tutti i giorno dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 14, ci si può presentare anche senza prenotazione, non ci sono file e ci si vaccina velocemente”.

Da qualche giorno le file sono ricomparse nell’ex quartiere fieristico di viale Diaz. Quasi tutti per il bivalente, solo qualche sporadico caso di bimbo oppure di prima o seconda vaccinazione. “Contiamo su un incremento”, conclude Mereu.

Dal 14 settembre 2022 sono disponibili, con le consuete modalità di prenotazione, le terze e quarte dosi di vaccino bivalente raccomandate per: over 60, over 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, donne in gravidanza (direttamente nei centri vaccinali, senza necessità di prenotazione), over 12 ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario (sulla base delle tempistiche di somministrazione della prima dose), operatori sanitari e operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani.

Gli operatori sanitari, gli operatori e gli ospiti delle strutture residenziali per anziani saranno vaccinati nei luoghi di lavoro e/o ricovero.

Il vaccino può essere somministrato solo se sono trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose) o dall’ultima infezione successiva al richiamo.