Momenti di apprensione per lo scrittore e attivista Alessandro Di Battista. Secondo quanto emerso si sarebbe sentito male nella giornata di ieri mentre si trovava a Cuba per lavoro e le sue condizioni sarebbero serie. A renderlo noto il movimento 5 stelle:

“La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.

“Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio”, le parole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta.”