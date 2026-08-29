È stata la prontezza di alcuni residenti a salvare la vita ad un neonato venuto al mondo solo poche ore prima a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta.

Il piccolo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato abbandonato in strada ieri notte attorno alle 3 dalla madre subito dopo il parto.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti e i carabinieri stanno indagando sulla vicenda anche attraverso l’acquisizione di testimonianze che potrebbero essere preziose per risalire anche all’identità della madre.

Il piccolo è stato trasportato presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per tutti gli accertamenti del caso.