Non c’è di meglio che godersi qualche giorno di vacanza dopo un anno di lavoro ma per una coppia veneta la voglia di partire è sfuggita di mano.

Il singolare episodio, riportato dal Corriere del Veneto, è accaduto all’aeroporto Marco Polo di Veneto. I due coniugi dovevano prendere un volo per la splendida Santorini ma erano arrivati in ritardo e le operazioni di imbarco erano ormai chiuse. E si sa, soprattutto in aeroporto i controlli e le norme sono particolarmente rigidi. Così, la coppia ha deciso di optare per una soluzione per così dire “d’emergenza”: la coppia ha infatti aperto una delle porte che davano sulla pista, correndo verso il veivolo.

Come facile immaginare, il piano è fallito miseramente dopo pochi metri, quando la polizia di frontiera li ha bloccati e multati per 2064 euro ognuno.