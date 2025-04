Un’escursione finita in tragedia per Antonello Manca, ex ferroviere di 66 anni originario di Aritzo ma da tempo trasferito a Milano. L’uomo si trovava ieri a Ornica, in provincia di Bergamo, con altre due persone quando sarebbe scivolato per circa 300 metri in un canalone ghiacciato. Sul posto sono subito giunti l’elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri ma purtroppo per il 66enne non c’è stato nulla da fare.