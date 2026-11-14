Ore che sembravano la fine del mondo negli Usa, con il traffico aereo bloccato per 4 ore e centinaia di migliaia di passeggeri e famiglie a terra. Tutto è partito ieri pomeriggio quando la Federal Aviation Administration ordina il blocco totale dei voli dopo aver riscontrato dei problemi nei sistemi di comunicazione.

Markwayne Mullin, segretario della Sicurezza interna, ha escluso si possa essere trattato di un attacco hacker ma si pensa che le problematiche delle scorse ore possano essere legate al nuovo sistema Smart, la nuova piattaforma AI che potrebbe aver appesantito i sistemi definiti “obsoleti”.

Mullin comunque sottolinea che “nessuna vita umana è mai stata a rischio” . Ma la versione fornita dalla Casa Bianca non convince i controllori di volo, sentiti da una giornalista del Washington Examiner che ha commentato in diretta su Cnn. Secondo 60 operatori, infatti, un nuovo sistema non dovrebbe essere collaudato in un venerdì pomeriggio ma di notte. La situazione dovrebbe rientrare totalmente in un paio di giorni.