Torri di Monreale a Pirri, spariscono i parcheggi: “Pochi bus e posti auto che vanno in fumo”

Gentile redazione,

vi scrivo per raccontarvi della costante riduzione dei posti auto intorno alle torri di Monreale a Pirri.

Negli ultimi 3 anni il numero delle aziende nelle torri ha iniziato a crescere, eppure in netta controtendenza con l’aumento dei lavoratori la municipalità di Pirri ha attuato una serie di iniziative legate alla segnaletica orizzontale che ha ridotto drasticamente il numero di posti auto.

La zona è scarsamente collegata, con il passaggio sporadico di 2 bus (15 e 19 se non erro) tanto che un eventuale doppio collegamento con la stazione delle Ferrovie in piazza Matteotti porta ad un viaggio di circa 40minuti.

Menzione particolare alla scelta di bruciare 10 parcheggi posizionati davanti alla torre blu, di cui allego fotografia. Queste torri sarebbero anche dotate di ampio parcheggi , di addirittura 2 piani sotterranei, ma per varie ragioni, sono inaccessibili alle decine di lavoratori (credo per un mancato adeguamento alle normative di sicurezza). Credo che questo sia anche poco chiaro a chi con poca lucidità ha deciso di ridurre sistematicamente il numero di posti auto in tutta la zona (fronte Conad compreso).

Giovanni Arixi