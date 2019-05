Topi a scuola a Su Planu, interviene il sindacato di polizia: “La derattizzazione scatta subito”

Un giorno di “passione” e polemiche legate alla presenza di topi all’interno dell’istituto comprensivo di Su Planu, in via Ariosto. Con il rappresentante dei genitori, Renzo Gitani, che si lamenta sulla data della derattizzazione e spiega, contattando Casteddu Online, che “il preside ci ha comunicato che vogliono farla il trentuno maggio e non subito perchè la scuola ospiterà uno dei seggi delle elezioni Europee” – e, sulla data iniziale del trentuno maggio c’è anche la conferma da parte della ProService -, poi l’intervento del sindaco Gigi Concu che, nei fatti, anticipa l’intervento, spiegando che “la presenza di topi è stata riscontrata solo all’interno di un armadio posizionato nell’ala che verrà chiusa da mercoledì 22 sino a martedì 28 al fine di consentire la derattizzazione. Le lezioni nel corpo B si svolgeranno regolarmente” e, in ultimo, la richiesta di chiarimenti fatta dal sindacato di polizia Sap al questore di Cagliari Pierluigi D’Angelo con tanto di risposta: “Dopo la nostra nota la Questura ci ha comunicato che la derattizzazione della scuola di via Ariosto a Selargius verrà effettuata domani e riconsegneranno la struttura sanificata alle 13 di venerdì. Vigileremo affinché i colleghi impegnati ai seggi possano lavorare in un ambiente sano”. In sintesi: c’è la conferma della prima data scelta per le operazioni di derattizzazione, il trentuno maggio prossimo, poi l'”anticipazione” da parte del sindaco alla giornata di domani e la lettera scritta dal Sap.