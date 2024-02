Todde: “Cagliari allo sbando, sporca e insicura per colpa di Truzzu, terz’ultimo sindaco per gradimento in Italia”

“Cagliari è allo sbando e la gente è esausta per come ha lavorato Truzzu. Una città sporca, insicura, ferma, bloccata, non curata, dimenticata. Lo storico mercato di San Benedetto sta per affrontare una chiusura triennale per una pessima ristrutturazione voluta da Truzzu. Tutto ciò a discapito degli operatori che si dovranno spostare in un anonimo capannone costruito nelle vicinanze di un altro esempio di mala gestione: il Teatro Lirico. Un teatro che potrebbe essere una perla culturale e che invece soffre decisioni miopi e una gestione trascurata che compromettono soprattutto la stagione estiva”. Alessandra Todde non le manda a dire a Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, dopo il tour al mercato di San Benedetto con Giuseppe Conte. Un luogo off limits per il primo cittadino di Fratelli d’Italia, contestato per un progetto di ristrutturazione che costringerà a un trasloco che gli ambulanti temono per i contraccolpi sulle loro attività commerciali.

“Cagliari è segnata da cantieri interminabili e da una gestione della nettezza urbana inadeguata, con strade sporche e scuole in difficoltà. A ciò si aggiunge una qualità dell’aria tra le peggiori d’Italia. Un disastro. Chi è il responsabile di tutto ciò? Paolo Truzzu. Il terzultimo sindaco d’Italia per gradimento che chiede ai sardi una promozione. Chiede il voto e promette di andare in continuità. Continuità con l’incapacità di gestire, con l’incompetenza, l’inaffidabilità e la disonestà dimostrati dalla giunta uscente. Una vergogna. Il 25 febbraio possiamo cambiare tutto questo”, conclude Alessandra Todde.