Salvini tra fan e candidati: “Sfidiamo i 5 Stelle dei no, pronti a scegliere il prossimo sindaco di Cagliari”

Il leader della Lega davanti a oltre 200 persone al T Hotel: “Il 25 febbraio votiamo per la continuità, vinciamo le Regionali e per le comunali di giugno faremo un nome che garantisca l’unità del centrodestra. Christian Solinas è giovane e bravo, non andrà certo in pensione”

Matteo Salvini incontra a Cagliari i candidati nella lista della Lega e riesce a riempire una delle sale del T Hotel. In oltre duecento hanno ascoltato l’intervento del leader della Lega: “Il 25 febbraio la scelta è tra futuro e passato, tra continuità e stallo. La sfida è ai 5 Stelle dei no, chi vuole una Sardegna ferma voti loro”. Ricorda i miliardi messi per le strade dell’Isola e per i porti, Salvini, e annuncia che “per le comunali di Cagliari la Lega farà il nome di un suo candidato, come sempre con tutto il centrodestra unito. Abbiamo uomini e donne competenti e preparati”. Sull’impresa stabilità di Valeria Satta, assessora regionale uscente all’industria, Salvini tira dritto: “Io sono a processo per aver difeso i confini dell’Italia, alla fine sono i cittadini che scelgono”.

E un pensiero va sia al candidato attuale, Paolo Truzzu, “pieno sostegno e nessun problema che sia lui a correre per la Regione”, sia a Christian Solinas: “È giovane e bravo, non andrà in pensione”, dice Salvini, prospettando qualche posto di rilievo, in futuro, per chi nel 2019 con l’alleanza Lega-Psd’Az ha conquistato la Regione.