Tragedia a Bitti, un uomo cade dentro il caminetto e muore. Secondo le prime testimonianze sarebbe stato un malore a provocare la caduta fatale per il 72enne Salvatore Cumpostu, inutile la corsa verso l’ospedale San Francesco di Nuoro dove i medici non hanno potuto salvarlo. Per fugare ogni dubbio sulle cause della morte, è stata disposta l’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore a Sassari.