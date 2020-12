Teulada, con l’auto taglia la strada a un compaesano e gli blocca il passaggio: denunciato

Ieri a Teulada, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per “violenza privata”, un pescatore di 61 anni del posto, incensurato. Dalle indagini è emerso che l’uomo, lo scorso 15 novembre, dopo aver avvistato un 65enne compaesano col quale non aveva buoni rapporti, gli ha tagliato la strada con l’auto, ponendosi davanti a lui così da impedirgli di proseguire il proprio percorso. Per i carabinieri un comportamento assimilabile al reato di violenza privata.

A valutare la gravità di tale condotta sarà poi la Procura della Repubblica.