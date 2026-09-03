L’ennesima giovane donna brutalmente uccisa, questa volta in Toscana. È la terribile storia di Lorena Isceri, 45enne pugliese ma da molti anni ormai residente vicino Firenze. Una vita dedicata al lavoro nel mondo veterinario spazzata improvvisamente dall’ex compagno Federico Vella, 36 anni.

La dinamica del delitto finora ricostruita è agghiacciante. Lorena sarebbe stata infatti prima picchiata, legata è chiusa nel bagagliaio dell’auto di Vella a Rifredi per poi proseguire verso il viadotto della A1 Panoramica, tra Croci di Calenzano e Barberino di Mugello.

Lì, il folle gesto. L’uomo ha lanciato nel vuoto Lorena, e poi si è lanciato anche lui.

Lorena prima di morire era anche riuscita a contattare il 112 spiegando la situazione e a dire dove si trovasse. Purtroppo però all’arrivo delle forze dell’ordine era penso troppo tardi.

Dai profili social nelle ultime settimane emerge il dolore per la frattura con la vittima: “Certi incastri sono così perfetti che, anche se li separi, la forma dell’altro ti rimane addosso per sempre. A te, che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità. Sarò tuo anche se non posso più esserlo”.

Poi l’ultimo terribile messaggio premonitore: “Addio a tutti”.