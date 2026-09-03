Tragedia la notte scorsa a Finale Ligure. Padre, madre e figlio di 14 anni sono stati ritrovati senza vita nella loro casa, morti a causa di alcuni colpi d’arma da fuoco.

Secondo quanto emerso si tratterebbe di un tragico omicidio-suicidio. Sarebbe stato il papà, il 60enne Daniele Baruzzo a sparare contro la moglie Paola Siri e il figlio Mattia. Poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso.

Come riportato dal Secolo XIX all’ interno dell’abitazione sarebbe stato ritrovato anche un biglietto d’addio in cui si parlava di “problemi familiari”. Sono stati i vicini ad avvertire le forze dell’ordine dopo aver sentito gli spari.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Albenga coordinati dal pm Maddalena Sala per chiarire con esattezza l’accaduto.