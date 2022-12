Termosifoni spenti e immondezza non sempre ritirata: caos e disagi in due scuole di Capoterra

A raccogliere preoccupazioni e disagi è il consigliere di minoranza Silvano Corda, avvisato da numerose mamma: “Bambini al freddo e al gelo al plesso infanzia elementari di via Caprera a Capoterra. Lo fanno sapere i genitori, secondo i quali i riscaldamenti erano spenti. Non si può pensare di disertare la scuola per mancanza di riscaldamento, i genitori mi hanno riferito di essere scoraggiati e delusi”.

Una situazione che in questi giorni, in particolar modo, che il freddo ha iniziato a bussare alle porte anche in Sardegna, creerebbe non pochi malumori.

“L’assessore alla pubblicazione istruzione è insegnante e lei si dovrebbe attivare e vigilare affinché questi servizi non manchino. Lasciare i bambini al freddo non è positivo e le mamme si preoccupano.

Per quanto riguarda il plesso scolastico Corte Piscedda non raccolgono sempre i rifiuti: l’assessore alla pubblica istruzione che si dia una svegliata e non pensi solo a ritirare lo stipendio il 27 di ogni mese che, tra l’altro, le mensilità sono state aumentate del 35%.

Caro assessore, si attivi e dia una risposta ai cittadini perché ha fatto tanto per ricoprire questo ruolo ma i risultati non si vedono. Quel poco che funzionava l’avete anche tolto, quindi fate un’inversione di marcia, sia per quanto riguarda il problema igienico sanitario dei rifiuti che per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, perché i bambini non possono stare senza riscaldamento”.

Non solo scuole comunque: ieri sembrerebbe essere “stata una giornata cruciale dal punto di vista dei rifiuti in tutta Capoterra, soprattutto nel centro storico: alle 15:30 da via Silvio Pellico a via Diaz c’era ancora di tutto di più, dalla plastica all’umido, dal secco al vetro. Quindi non capisco questo silenzio assoluto da parte del sindaco e della sua giunta, ma soprattutto dell’assessore all’ambiente. Basta con la propaganda, ormai ci siete un anno e due mesi e i cittadini vogliono risposte.

Inoltre stanno arrivando i pagamenti, compresa la Tari.

I residenti sono stanchi e il sindaco Dessì non avrebbe mai permesso una cosa del genere era sempre attento a tutto e, per ogni minima segnalazione, c’era un intervento immediato. Le problematiche ci sono sempre state però la tempestività con la quale si interveniva è bene evidenziarla. Con le nostre squadre a ogni minima emergenza si interveniva, che fosse notte o il giorno di Natale”.