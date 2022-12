Le opere d’arte dei professionisti

Chiunque abbia una partita iva, è solito recarsi nello studio del proprio commercialista.

Un ambiente non proprio entusiasmante, non fosse altro perché quando il lavoro va bene, si ritorna a casa con il conteggio delle imposte, al massimo diluite in comode rate. Quando le cose vanno male, meglio soprassedere.

Un gruppo di professionisti cagliaritani ha quindi deciso di dare vita ad un’ idea piuttosto originale. Creare una sede esclusiva in uno dei posti più belli dell’isola Tortoli, Arbatax, in un ambiente in coworking di oltre 500 mq, dove si possa respirare in tutta la sua essenza l’arte della Sardegna, sia attraverso opere d’artisti locali, come quadri e ceramiche, sia attraverso l’esposizione di prodotti enogastronomici, che abbiamo i requisiti per essere considerati delle opere d’arte.

L’iniziativa parte da cinque professionisti: Studio Fois & Associati, Antonello Fois e Paola Loi, lo Studio Giuseppe Demara, Studio Rocco Cerina & Partners dottori commercialisti e Revisori Legali dei Conti, la consulente del lavoro Silvia Urrai Cannas che danno avvio ad una partnership di professionisti con specializzazioni diversificate, strategiche ed interdipendenti tra di loro, essenziali per lo sviluppo delle imprese del territorio.

“Stiamo creando il primo centro professionale organizzato, il cui obiettivo, oltre ai servizi base di contabilità, assistenza tributaria, societaria, finanza agevolata e consulenza del lavoro è quello offrire una consulenza estremamente qualificata come il controllo di gestione e la consulenza strategia finalizzata a favorire la crescita delle imprese.”

Queste le parole di Rocco Cerina sul nuovo progetto ai nastri di partenza.

“Non solo uno Studio dove dei professionisti possano dare risposta ai problemi presenti oggi sul mercato, ma un luogo in cui sarà possibile ammirare una mostra di arte contemporanea di giovani artisti sardi. Alle tele di Silvia Argiolas , Silvia Mei, Giuliano Sale e Tellas si accompagna infatti una esposizione di ceramiche sarde di Walter Usai, Giampaolo Mameli e Leoni Arianna.” Grande importanza è stata data all ambiente, infatti gran parte dello studio è stata arredata riciclando mobili di pregio usati anni 50 selezionati da Walter Faccin . “Questo è uno dei modi migliori per avere un impatto positivo sul mondo in cui viviamo” Queste le parole di Giuseppe Demara.

“Nello studio sono esposti anche i prodotti enogastronomici Cuore dell’isola, proposti come delle vere e proprie opere d’arte”, afferma Antonello Fois commercialista ma anche Presidente della società Cuore dell’isola del gruppo Abbi – F.lli Ibba.

“Il progetto, nato in Sardegna, ha il fine specifico di sviluppare l’economia del territorio: si propone, infatti, la creazione di una filiera produttiva interamente sarda, anche per quei prodotti che fino ad oggi era necessario importare per mancanza di una produzione locale.

Il cuore del lavoro è creare un assortimento che sia frutto della collaborazione con imprese Sarde e contempli esclusivamente materie prime coltivate nel territorio regionale.

Un progetto complesso considerando che, nonostante la grande tradizione culinaria, la Regione disponde ancora di una ridotta capacità produttiva di materia prima destinata all’industria.

Ad esempio, le patatine fritte Cuore dell’isola, sono le uniche interamente prodotte e coltivate in Sardegna.

In generale ci sono alcune produzioni che richiedono una spinta per essere rilanciate, come il grano duro sardo, ma altre invece vanno interamente costruite, come il grano tenero che in Sardegna non viene prodotto. Questo, ad esempio, comporta un’assenza di dolci nell’assortimento del marchio, così in casi come questo la nostra azione è proprio quella di coinvolgere realtà ineressate, come Coldiretti, affinchè si possa dare vita ex novo alla coltivazione in questione ed integrare quell’annello della filiera locale che mancava.

Chiaramente si tratta di progetti imprenditoriali che giungono al successo solo grazie ad un lavoro in rete tra imprese del territorio, esattamente il modello che intendiamo sviluppare ed estendere, dal momento che generano una catena virtuosa per l’economia regionale, coinvolgendo tutta la filiera di produzione, dagli agricoltori agli artigiani, alla rete di vendita.

I nostri prodotti “con la Sardegna del cuore” sono presenti in tutti i punti vendita regionali Crai, Despar, Eurospar, Tuttigiorni e Centro Cash, sono inoltre presenti nella rete Crai del Lazio ed in breve potranno essere proposti in vendita da tutta la rete Crai nazionale costituita da oltre 1500 punti vendita ed esportarli nel nord Europa grazie ad una partnership con il gruppo internazionale Sezamo – Rohlik .