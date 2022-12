Una casa per Brio, da 7 anni in canile ora aspetta coccole e una famiglia

Brio è un meticcio di Boxer tigrato di 7 anni, entrato da cucciolo in canile insieme a 5 fratelli, tutti adottati tranne lui. Brio adora le coccole e giocare al riporto della palla, va d’accordo con cani femmine che abbiano un carattere forte e che adorino il gioco fisico perché lui è molto esuberante e controlla poco la sua mole durante il gioco, è preferibile quindi farlo interagire con cani della sua stessa mole. Brio sopporta poco lo stare fermo, per compensare la noia tende a masticare e ingerire i pezzi degli oggetti che si trovano alla sua portata, di qualsiasi natura essi siano. Brio al guinzaglio procede a passo spedito, tenendolo in costante tensione, pertanto chi lo conduce deve essere in grado di reggere fisicamente la sua andatura spedita. Brio è diffidente con gli estranei (non si avvicina, evita l’estraneo, ma non è aggressivo) e necessita delle dovute accortezze e di un periodo di avvicinamento graduale prima di accettare l’interazione con persone nuove. Brio in passeggiata in città si sofferma poco ad annusare, evita di passare vicino alle persone incontrate e attualmente svolge passeggiate della durata di pochi minuti, oltre quella soglia di tempo preferisce tornare in canile dove si sente al sicuro. Brio cerca una famiglia disposta ad investire del tempo per conoscerlo e farsi affiancare in un programma di inserimento, consapevole delle sue particolarità e disposta a tollerare qualche danno derivante dalla masticazione inappropriata che potrebbe verificarsi durante il primo periodo di convivenza nella nuova casa. Per Brio si cerca una famiglia di persone adulte residenti in casa con giardino, eventualmente in compagnia di un cane di sesso opposto e pari taglia. Brio si cede in adozione vaccinato, sterilizzato e in possesso di microchip.