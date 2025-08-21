Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Monastir sono intervenuti con tempestività in via Nazionale, all’altezza del poliambulatorio, a seguito della segnalazione giunta al 112 da parte di una guardia giurata, che aveva notato un giovane intento ad armeggiare nei pressi di un’auto parcheggiata.

All’arrivo sul posto, i militari hanno colto in flagranza un giovane mentre frugava all’interno di una Volkswagen Polo, risultata di proprietà di una 64enne di Sestu, infermiera in servizio presso la struttura sanitaria adiacente. Bloccato senza opporre resistenza, è stato identificato in un 23enne di nazionalità algerina, senza fissa dimora, giunto recentemente sull’isola in occasione di uno sbarco avvenuto lo scorso 14 agosto e attualmente ospitato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Monastir.

Condotto in caserma per gli accertamenti di rito, il giovane è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato. Dell’accaduto sono stati informati gli uffici competenti, mentre i Carabinieri della Stazione di Monastir proseguono le indagini per verificare eventuali responsabilità su episodi analoghi.