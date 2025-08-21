“E voglio dirlo chiaramente: non è successo solo a me”. Un’odissea vissuta al Microcitemico di Cagliari, per tante persone le trasfusioni sono fondamentali per vivere ma non sempre, soprattutto in estate, è così semplice ottenerle. A spiegare la giornata trascorsa in ospedale è Mameli, componente del consiglio esecutivo di Avis Provinciale Cagliari e presidente onorario di Avis Capoterra: “Trasfusione di routine, Microcitemico di Cagliari.

Arrivo al parcheggio e mi squilla il telefono. È la segreteria:

“Dal centro trasfusionale ci comunicano che non c’è il tuo sangue. Puoi tornare a casa.” No. Non abito dietro l’angolo.

Ho fatto chilometri con emoglobina bassa.

Ho risposto: “Io non me ne vado. Salgo e parlo con il medico.” Il vero problema? Non è la solita “carenza di sangue”… È la mancanza di personale.

È la disorganizzazione.

È il carico di pazienti che si accumula da mattina a sera.

A rimetterci? I nostri medici, infermieri e operatori del DH Talassemici, che fanno il massimo oltre il loro orario, pur di garantirci l’unica terapia salvavita. E noi pazienti, sempre l’ultima ruota del carro.

Sono rimasto lì per ore, mentre i medici cercavano soluzioni tra mille telefonate.

E voglio dirlo chiaramente: non è successo solo a me”.

Alla fine il sangue è arrivato dopo le 16:30, ma non 3 unità, bensì solo 2 sacche. Risultato? “Mercoledì dovrò tornare per un’altra trasfusione.

Un altro buco, altro stress, altro tempo, un altro peso sul sistema”.

Un ringraziamento “a chi continua a donare sangue anche d’estate. Senza di voi, non ce la faremmo”.

Una riflessione infine: “Io non sono rimasto in silenzio.

Perché ho orgoglio. Ho dignità.

E non permetto che nessuno calpesti la mia umanità.

Ma se al mio posto ci fosse stata una persona fragile? Timida? Spaventata? Sarebbe tornata a casa con l’emoglobina sotto i piedi?

E se i chilometri fossero stati 50, 100, 300? Non sarebbe cambiato nulla”.

Mameli è rientrato a casa dopo le 20:00 “con stanchezza, amarezza e una certezza: siamo numeri su una cartella e io dico basta”.